Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Prorrogação de desoneração da folha por um ano é possível, diz Maia
Após veto

Prorrogação de desoneração da folha por um ano é possível, diz Maia

Presidente da Câmara voltou a defender dispositivo vetado por Bolsonaro, que previa prorrogação da desoneração para empresas de 17 setores até 2021

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 15:39
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em meio à pandemia do coronavírus Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender a prorrogação da desoneração da folha de salários por um ano, barrada por um veto do presidente Jair Bolsonaro. "A prorrogação por um ano acho que é perfeitamente possível, que o governo tem condições de colocar no Orçamento e que claro que, se o parlamento derrubar o veto, cabe ao parlamento encontrar os caminhos para fechar o orçamento de 2021", disse Maia nesta terça-feira.
Um levantamento da consultoria política Arko Advice aponta 377 deputados e 39 senadores favoráveis à derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro que barrou a desoneração da folha de salários até o fim de 2021, um placar bem próximo dos votos necessários (257 deputados e 41 senadores). Empresários também têm se mobilizado em defesa da prorrogação da medida, que atende 17 setores da economia e vale até o final de 2020.
A desoneração termina no fim de 2020, e sua extensão enfrentou resistências na equipe econômica, que prefere discutir uma política geral de estímulo à geração de empregos para o pós-pandemia. Há uma preocupação também de não tirar espaço no teto de gasto (regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação) no ano que vem. Entre os setores que ainda são beneficiados pela desoneração da folha estão call centers, tecnologia da informação, construção civil, calçados, indústria têxtil e comunicação.
"Precisamos manter os empregos, mas sabemos que a desoneração por mais de um ano seria um período longo e um custo grande", afirmou Maia. Ele negou que tenha recebido qualquer nova proposta do governo para tentar desarticular a derrubada do veto "Não recebi nenhuma proposta de acordo. Talvez, o governo tenha feito para os líderes e outros deputados. Comigo ninguém conversou sobre esse tema", afirmou.

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Câmara deve retomar nesta quarta-feira (15) os debates sobre a reforma tributária. Maia disse que aguardava a retomada da comissão mista, que reúne deputados e senadores, mas não foi possível. Por isso, dará continuidade apenas na Câmara.
"Se pudermos retomar o debate com o Senado muito melhor, mas acredito que um novo IVA (imposto sobre o valor acrescentado) nacional, simplificação dos impostos sobre consumo é muito importante, urgente e vai ser base importante da recuperação da confiança de nosso País. Então, vamos retomar esse debate", disse.

Veja Também

Em ofício a Maia, indústria critica veto de Bolsonaro à prorrogação da desoneração

Governo sofre pressão para mudar marco de saneamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados