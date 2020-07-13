Projeção para PIB 2020 sai de -6,50% para queda de 6,10%, aponta Focus

A projeção para a produção industrial de 2020 foi de baixa de 8,10% para queda de 9,00% Crédito: Pixabay

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de retração 6,50% para queda de 6,10%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 6,51%. Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), de alta de 3,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

Em junho, o BC informou que seu Índice de Atividade (IBC-Br) recuou 9,73% em abril ante março, na série com ajustes sazonais. Foi o maior recuo da história em um único mês.

No Focus agora divulgado, a projeção para a produção industrial de 2020 foi de baixa de 8,10% para queda de 9,00%. Há um mês, estava em declínio de 5,44%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 4,00%, ante 3,50% de quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 passou de 67,10% para 67,30%. Há um mês, estava em 65,61%. Para 2021, a expectativa foi de 68,06% para 69,60%, ante 66,12% de um mês atrás.

DÉFICIT PRIMÁRIO

O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira alteração na projeção para o resultado primário do governo em 2020. A relação entre o déficit primário e o PIB este ano foi de 10,50% para 11,00%. No caso de 2021, foi de 2,55% para 3,00%. Há um mês, os porcentuais estavam em 9,96% e 2,23%, respectivamente.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2020 foi de 14,95% para 15,25%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2021, passou de 6,50% para 6,80%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 14,30% e 6,20%, nesta ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo após as despesas com juros.

Os avanços nas projeções refletem a expectativa de que, com o aumento das despesas do governo durante a pandemia do novo coronavírus , o país terá um cenário fiscal ainda mais difícil.

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2020 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, de superávit comercial de US$ 53,45 bilhões para US$ 54,00 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 52,50 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit seguiu em US$ 55,25 bilhões. Há um mês, estava em US$ 55,00 bilhões.

No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2020 foi de déficit de US$ 13,50 bilhões para US$ 9,50 bilhões, ante US$ 13,95 bilhões de um mês antes. Para 2021, a projeção de rombo foi de US$ 20,44 bilhões para US$ 19,50 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 20,88 bilhões.