Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Projeção do PIB de 2021 passa de +3,50% para +3,47%, projeta Focus
Mercado financeiro

Projeção do PIB de 2021 passa de +3,50% para +3,47%, projeta Focus

No Focus divulgado nesta segunda-feira (8), a projeção para a produção industrial de 2021 passou de alta de 5,02% para 5,00%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 fev 2021 às 11:16

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 11:16

Calculadora
A expectativa para a economia este ano passou de alta de 3,50% para elevação de 3,47% Crédito: Pixabay
Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de alta de 3,50% para elevação de 3,47%. Há quatro semanas, a estimativa era de 3,41%. Para 2022, o mercado financeiro manteve a previsão do PIB em alta de 2,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.
No Focus divulgado nesta segunda-feira (8), a projeção para a produção industrial de 2021 passou de alta de 5,02% para 5,00%. Há um mês, estava em elevação de 4,78%. No caso de 2022, a estimativa de crescimento da produção industrial foi de 2,40% para 2,45%, ante 2,45% de quatro semanas antes.
A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2021 foi de 64,45% para 64,00%. Há um mês, estava em 64,95%. Para 2022, a expectativa seguiu em 65,80%, ante 66,80% de um mês atrás.

Veja Também

Relator de autonomia do BC afirma que já entrou com parecer favorável à Câmara

DÉFICIT PRIMÁRIO

O Relatório de Mercado Focus trouxe hoje alteração na projeção para o resultado primário do governo em 2021. A relação entre o déficit primário e o PIB este ano foi de 2,75% para 2,70%. No caso de 2022, foi de 2,08% para 2,10%. Há um mês, os porcentuais estavam em 3,00% e 2,01%, respectivamente.
Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2021 foi de 6,85% para 7,00%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2022, passou de 6,40% para 6,45%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 7,00% e 6,25%, nesta ordem.
O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

Veja Também

Entrada de dólares supera saída em US$ 2,797 bi em janeiro, diz BC

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção para a balança comercial em 2021 na pesquisa Focus, em superávit comercial de US$ 55,00 bilhões. Um mês atrás, a previsão era a mesma. Para 2022, a estimativa de superávit seguiu em US$ 49,70 bilhões. Há um mês, estava em US$ 50,00 bilhões.
No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2021 foi de déficit de US$ 19,66 bilhões para US$ 19,00 bilhões, ante US$ 16,00 bilhões de um mês antes. Para 2022, a projeção de rombo foi de US$ 29,05 bilhões para US$ 28,90 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 29,05 bilhões.
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos. A mediana das previsões para o IDP em 2021 seguiu em US$ 60,00 bilhões. Há um mês, estava no mesmo patamar. Para 2022, a expectativa permaneceu em US$ 70,00 bilhões, igual a um mês antes.

Veja Também

Pandemia e fim dos auxílios podem reverter retomada econômica, diz BC

IPCA

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA - o índice oficial de preços - em 2021. O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira (8), pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de alta de 3,53% para 3,60%. Há um mês, estava em 3,34%. A projeção para o índice em 2022 foi de 3,50% para 3,49%. Quatro semanas atrás, estava em 3,50%.
O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2023, que seguiu em 3,25%. No caso de 2024, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,25% e 3,24%, nesta ordem.
A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2021, de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é de inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

Veja Também

País terá clareza de política fiscal só com Orçamento definido, diz BC

ÚLTIMOS 5 DIAS ÚTEIS

A projeção mediana para o IPCA de 2021 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis passou de 3,60% para 3,66%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Houve 37 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 3,35%. No caso de 2022, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis foi de 3,49% para 3,48%. Há um mês, estava em 3,50%. A atualização no Focus foi feita por 37 instituições.

OUTROS MESES

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o IPCA em janeiro de 2021, de alta de 0,30%. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,23%. Para fevereiro, a projeção no Focus foi de alta de 0,47% para 0,50% e, para março, seguiu em alta de 0,29%. Há um mês, os porcentuais indicavam elevações de 0,38% e 0,28%, nesta ordem.
No Focus agora divulgado, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de alta de 3,60% para 3,64% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,39%.

Veja Também

Abre e fecha na pandemia exige do empreendedor planejamento diário

SELIC

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 3,50% ao ano. Há um mês, estava em 3,25%.
No caso de 2022, a projeção permaneceu em 5,00% ao ano, ante 4,75% de mês antes. Para 2023, seguiu em 6,00%, mesmo patamar de quatro semanas atrás. Para 2024, permaneceu em 6,00%, igual a um mês atrás.
Em janeiro, ao manter a Selic em 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central preparou o terreno para possível elevação dos juros em 2021. Isso porque a instituição deu fim ao chamado "forward guidance" (ou prescrição futura, na tradução do inglês).
Adotado em agosto de 2020, o "forward guidance" era uma indicação técnica do BC de que não pretendia elevar os juros se a inflação seguisse sob controle e o risco fiscal não se alterasse. O problema é que, nos últimos meses, a inflação ao consumidor está mais salgada, puxada por aumentos de preços em itens como alimentos e energia.

CÂMBIO

O Relatório de Mercado Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira, 8, pelo Banco Central (BC), mostrou manutenção no cenário para a moeda norte-americana em 2021. A mediana das expectativas para o câmbio no fim período seguiu em R$ 5,01, ante R$ 5,00 de um mês atrás. Para 2022, a projeção para o câmbio seguiu em R$ 5,00, ante R$ 4,90 de quatro pesquisas atrás. A projeção anual de câmbio publicada no Focus passou a ser calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano. A mudança foi anunciada em janeiro pelo Banco Central. Com isso, a autarquia espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.

Veja Também

Mercado questiona preços da Petrobras

Ritmo da vacinação vai determinar crescimento econômico em 2021

Após liminares vetarem demissões, MPT espera que Ford negocie saída

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco Central PIB IPCA Taxa Selic Câmbio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados