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Mercado financeiro

Boletim Focus mantém projeção de 2% para Selic neste ano

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 foi de 2,00% para 1,88% ao ano

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 10:28
Com a Selic em seu menor patamar histórico, especialistas sugerem a renda variável como opção de investimento
A mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano Crédito: JComp/Freepik
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (27) que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.
Já a expectativa para a Selic no fim de 2021 foi mantida em 3,00% ao ano, igual a quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção seguiu em 5,00%, igual a um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.
Em junho, ao cortar a Selic de 3,00% para 2,25% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) informou que, para as próximas reuniões, "vê como apropriado avaliar os impactos da pandemia e do conjunto de medidas de incentivo ao crédito e recomposição de renda, e antevê que um eventual ajuste futuro no atual grau de estímulo monetário será residual".

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TOP 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 foi de 2,00% para 1,88% ao ano, ante 2,00% ao ano de um mês antes. No caso de 2021, passou de 2,38% para 2,25% ao ano, ante 2,25% ao ano de quatro semanas atrás.
A projeção para o fim de 2022 no Top 5 seguiu em 4,50%. Há um mês, estava em 4,25%. No caso de 2023, permaneceu em 5,75%, ante 5,88% anotados quatro semanas antes.

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