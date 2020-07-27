Boletim Focus mantém projeção de 2% para Selic neste ano

A mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano Crédito: JComp/Freepik

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (27) que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar.

Já a expectativa para a Selic no fim de 2021 foi mantida em 3,00% ao ano, igual a quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção seguiu em 5,00%, igual a um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.

Em junho, ao cortar a Selic de 3,00% para 2,25% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) informou que, para as próximas reuniões, "vê como apropriado avaliar os impactos da pandemia e do conjunto de medidas de incentivo ao crédito e recomposição de renda, e antevê que um eventual ajuste futuro no atual grau de estímulo monetário será residual".

TOP 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2020 foi de 2,00% para 1,88% ao ano, ante 2,00% ao ano de um mês antes. No caso de 2021, passou de 2,38% para 2,25% ao ano, ante 2,25% ao ano de quatro semanas atrás.