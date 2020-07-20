Projeção de IPCA 2020 é mantida em 1,72% e segue em 3,00% para 2021

Economistas do mercado financeiro mantêm a previsão para o IPCA Crédito: Pixabay

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o IPCA - o índice oficial de preços em 2020. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (20), pelo Banco Central , mostra que a mediana para o IPCA neste ano seguiu em alta de 1,72%. Há um mês, estava em 1,61%. A projeção para o índice em 2021 seguiu em 3,00%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50%. No caso de 2023, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,50% para ambos os casos.

A projeção dos economistas para a inflação já está bem abaixo do centro da meta de 2020, de 4,00%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,50% a 5,50%). No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

Há duas semanas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA subiu 0,26% em junho. No acumulado do primeiro semestre do ano, a alta do índice é de 0,10%.

No Focus agora divulgado, entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2020 foi de 1,80% para 1,58%. Para 2021, a estimativa do Top 5 foi de 2,80% para 2,72%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 1,51% e 2,80%, nesta ordem.

No caso de 2022, a mediana do IPCA no Top 5 foi de 3,50% para 3,38%, ante 3,50% de um mês atrás. A projeção para 2023 no Top 5 seguiu em 3,25%, ante 3,50% de quatro semanas antes.

ÚLTIMOS 5 DIAS ÚTEIS

Em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia, a projeção mediana para o IPCA de 2020 atualizada com base nos últimos cinco dias úteis foi de 1,72% para 1,78%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Houve 53 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 1,55%.