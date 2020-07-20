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Crise do coronavírus

BCE: queda do PIB da zona do euro no 2º tri deverá ser menor do que se previa

O vice-presidente do BCE destacou também o 'alto nível de incertezas' do cenário atual

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 11:34
Queda no PIB
O BCE estimava um recuo de 13% do PIB no período Crédito: Pixabay
O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta segunda-feira(20) que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no segundo trimestre deverá ser um pouco menor do que se previa. De acordo com Guindos, o BCE estimava um recuo de 13% do PIB no período e agora prevê contração "um pouco melhor", com base nos últimos dados macroeconômicos.
O vice-presidente do BCE, que falou durante evento sobre a resposta europeia à crise do coronavírus, em Madri, Espanha, destacou também o "alto nível de incertezas" do cenário atual, dizendo que é preciso acompanhar a evolução da pandemia, do desenvolvimento de possíveis vacinas para a Covid-19 e do mercado de trabalho na Europa.

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