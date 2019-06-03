Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ligações telefônicas oferecendo empréstimos para aposentados e pensionistas passarão a ser proibidas no Espírito Santo. Com isso, instituições financeiras não poderão mais nem ofertar nem celebrar contrato de consignados através de chamadas. Antiga queixa de beneficiários do, ligações telefônicas oferecendo empréstimos para aposentados e pensionistas passarão a ser proibidas no Espírito Santo. Com isso, instituições financeiras não poderão mais nem ofertar nem celebrar contrato de consignados através de chamadas.

Assembleia Legislativa em abril, havia sido vetado pelo governador Renato Casagrande (PSB) por justificativa de que o tema é de competência do Congresso Nacional. Mas nesta segunda-feira (3), os deputados estaduais derrubaram o veto por 16 votos a 11, e com isso a lei será promulgada pela Casa em até 15 dias. O projeto de lei, aprovado naem abril, havia sido vetado pelo governadorpor justificativa de que o tema é de competência do Congresso Nacional. Mas nesta segunda-feira (3), os deputados estaduais derrubaram o veto por 16 votos a 11, e com isso a lei será promulgada pela Casa em até 15 dias.

Your browser does not support the audio element. Proibida oferta de empréstimo para aposentados por telefone no ES

A nova legislação, proposta pelo deputado Hércules Silveira (MDB), prevê que em caso de descumprimento, o banco ou financeira será multado no valor de 1.500 Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), o que atualmente corresponde a R$ 5.132,55.

A reincidência na infração, ocorrendo dentro do mesmo ano, resultará na cassação da inscrição estadual da instituição financeira. Segundo o deputado, a medida vai coibir o "abuso" feito por essas empresas com beneficiários.

"A gente está cansado de receber reclamações do que estão fazendo com os aposentados. A pessoa mal se aposenta e as financeiras já ficam sabendo antes mesmo dele e começam a fazer uma chuva de telefonemas oferecendo 'vantagens' que na verdade vão comprometer o rendimento e o próprio sustento dele", afirma.

Hércules reconhece que esse cenário é nacional, mas argumenta que como em Brasília nada foi feito ainda, ele se adiantou para proibir a prática no Estado. "A gente não pode assistir isso de braços cruzados a vida inteira. É uma situação grave de abuso aos direitos do consumidor".

Para recém-aposentados do INSS medida já vale

proibição nacional para que bancos conveniados ao INSS ofereçam empréstimos consignados para os recém-aposentados até seis meses da data da concessão do benefício. Desde abril já existe umaaté seis meses da data da concessão do benefício.

Apesar de os bancos ficarem proibidos de fazem essas investidas, o aposentado pode procurar uma instituição financeira para contratar o serviço após três meses de benefício. Nos primeiros 90 dias, a contratação é proibida.

Recém-aposentados que receberam ligações podem denunciar a prática a Ouvidoria do INSS, pelo telefone 135.

dados sigilosos de consumidores são vendidos no mercado ilegal, fazendo com que antes mesmo de saberem da concessão do benefício, aposentados já sejam alvo de bancos. Há casos de capixabas que receberam 20 ligações em um dia com ofertas de empréstimos. Conforme o Gazeta Online já noticiou,, fazendo com que antes mesmo de saberem da concessão do benefício, aposentados já sejam alvo de bancos. Há casos de capixabas que receberam 20 ligações em um dia com ofertas de empréstimos.