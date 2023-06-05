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Socorro aos endividados

Programa vai permitir renegociar dívidas de até R$ 5 mil a partir de julho

Desenrola será exclusivo para famílias que recebam até dois salários mínimos (R$ 2.640), de acordo com o ministro Fernando Haddad
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2023 às 19:38

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 19:38

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (5) que o programa Desenrola, para socorrer pessoas endividadas, será exclusivo para famílias que recebam até dois salários mínimos (R$ 2.640) e tenham uma dívida de até R$ 5.000.
A previsão é que o programa tenha início em julho deste ano. O governo calcula que cerca de 30 milhões de famílias podem ser beneficiadas.
"Essa garantia é para famílias de até dois salários mínimos em um montante de dívidas de até R$ 5.000. Isso representa alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas", anunciou Haddad em entrevista no Palácio do Planalto.
O ministro disse que deve ser assinada uma medida provisória nesta semana e que o programa só começará no próximo mês, porque "tem uma série de providências burocráticas a serem tomadas até abertura do sistema dos credores".
Haddad demonstrou otimismo em relação ao programa. "O programa depende da adesão dos credores, uma vez que a dívida é privada. Mas nós entendemos que muitos credores quererão participar do programa dando bons descontos justamente em virtude da liquidez que vão obter, porque vai ter garantia do tesouro", disse.

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