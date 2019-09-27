Programa de parcerias deve render R$ 500 milhões para governo do ES

Terminais do Transcol estão na lista para serem concedidos à parceria privada Crédito: Carlos Alberto Silva

O Programa de Concessões e Parcerias, elaborado pelo governo do Espírito Santo , deve render R$ 500 milhões aos cofres públicos. Essa é a estimativa feita pelo gerente do programa, Julio Arana.

Estão agendadas 27 reuniões com investidores interessados nos bens e serviços a serem concedidos pelo governo estadual.

Para Julio, a "menina dos olhos" do programa de concessão é a criação de miniusinas solares - que deve ter o modelo definido dentro de dois meses, aproximadamente. "Esse é um projeto que vai gerar poucos empregos, mas ele vai dar uma autossustentabilidade em energia. É um programa muito inovador e que vai gerar um retorno financeiro muito grande", avaliou.

Ao todo, devem ser construídas de oito a 10 miniusinas nas fazendas do Incaper . A expectativa é que com as miniusinas que vão abastecer os prédios públicos, o governo consiga economizar até R$ 56 milhões por ano.

Já para os terminais do Transcol o governo estuda a concessão em blocos, unindo terminais mais lucrativos com outros menos lucrativos para que nenhum fique sem ser concedido. O governo ainda não informou, no entanto, quais são os terminais que são lucrativos e os que não são.

Radium Hotel, em Guarapari, já tem três interessados Crédito: Prefeitura de Guarapari/Sectur

Um dos itens que deve passar por concessão é o hotel Radium , de Guarapari , que teve seu período áureo na década de 1950. De acordo com Arana, três grandes empresas nacionais já declararam interesse na concessão e podem fazer do local um hotel cinco ou seis estrelas.

SAIBA MAIS

Projetos contratados

- Faça Fácil Cidadão

- Esgotamento Sanitário - Serra

- Esgotamento Sanitário - Vila Velha

Outros projetos

- Esgotamento Sanitário - Cariacica e Viana

- Identidade ES

- Resíduos Sólidos (Municípios do Norte do Estado)

Sondagem de mercado

- Pavilhão de Carapina

- Miniusinas solares

- Estádio Kleber Andrade

- Radium Hotel

- Terminais do Transcol

- Serviço de alimentação prisional

RUMOS DA ECONOMIA EM DEBATE

A fala de Arana aconteceu durante a reunião do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo, nesta sexta. O evento também contou com a presença da economista Thais Zara, do cientista político José Luiz Niemeyer, do presidente do movimento empresarial ES em Ação, Fábio Brasileiro, e com diversos representantes do setor do produtivo e do governo estadual.

O economista e coordenador do grupo, Clóvis Vieira destacou a importância de se discutir os rumos da economia com os empresários locais. "Esse trabalho está fazendo 30 anos de existência. É uma necessidade do empresário de se atualizar. O empresário pode sair daqui com uma noção muito boa para formular ou reformular seu planejamento estratégico", destacou.