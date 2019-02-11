Produtos são baratos no ES e caros no exterior

Mamão capixaba produzido em Presidente Kennedy Crédito: Gildo Loyola / arquivo

Frutas, legumes, carnes, raízes e sementes capixabas, vendidos a preços acessíveis no mercado local, chegam em outros países bem valorizados. Na lista dos produtos com maior diferença entre os valores está o mamão. O quilo dessa fruta pode chegar a valer 12,99 libras (o que seria equivalente a R$ 62), no Reino Unido.

O Espírito Santo é o maior exportador dessa fruta, principalmente para países da União Europeia. Em média, por ano, de 12 a 14 mil toneladas do mamão papaia capixaba é vendido ao mercado externo, o que representa apenas 6% de toda a produção estadual.

Para o exterior são enviadas mercadorias que seguem regras mais rígidas, com menor nível de agrotóxico. Também são produtos com certificados de qualidade e enviados em embalagens especiais. O custo do transporte também faz com que os alimentos tenham um preço mais elevado.

O quilo da banana, que é muito produzida no Estado, nos Estados Unidos chega a ser vendido a

R$ 15, enquanto que no Espírito Santo, na última semana, o preço médio comercializado é de R$ 4.

Essa fruta tropical ainda tem um potencial grande a ser explorado de comercialização no mercado externo. No Brasil apenas três Estados têm expressão na exportação dessa fruta, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Ceará.

Segundo o economista Antônio Marcos Machado, produtos típicos do clima tropical normalmente encontram um valor diferenciado para a comercialização no exterior. “Com isso, o produtor consegue ter uma garantia de preço melhor e também expõe sua marca em outros países”, comenta.

Já o economista Ricardo Paixão aponta que o cenário de alta do dólar em relação ao real, como o atual, favorece a exportação. “O produtor vende para o mercado externo e recebe em dólar, então quando vai fazer o câmbio da moeda acaba recebendo mais do que se comercializasse na moeda brasileira”, explica.

CULTURA

Outro ponto importante que faz a produção capixaba ser valorizada é a oportunidade de mercado devido à cultura de outros países, principalmente dos asiáticos. Um dos exemplos disso é a comercialização de pés de galinha, um produto com consumo muito baixo no Estado, mas com um potencial enorme em outras nações.

“Começamos a exportar em 2017. Em média vendemos ao mercado internacional 95% dos pés de galinhas das 95 mil aves que abatemos diariamente. Além disso, 30% dos abates de frangos que realizamos tem como destino a exportação”, comenta o diretor-presidente da unidade de Castelo da Uniaves, Claudemir Alessi.

Nos supermercados da Grande Vitória, é possível achar o produto por, em média, R$ 1,99 o quilo. Já no mercado asiático, a venda direta ao consumidor pode fazer o produto chegar a valer R$ 13 o quilo.

CONSUMO

Segundo o economista Antonio Marcus Machado, em locais com grande população e menor oferta de produtos, como frutas e verduras, ocorre uma valorização do preço desses itens.

Tributos pagos para realizar a exportação, gastos com embalagens e selos de inspeção necessários para comercialização no mercado internacional são alguns outros pontos que fazem com que seja o item tenha um valor mais elevado no mercado externo.

Já a professora de Direito Internacional da Universidade do Espírito Santo Valesca Raizer Borges Moschen lembra que a qualidade do produto é um dos pontos principais para quem quer exportar. “Temos o caso do nosso cacau produzido em Linhares. As melhores amêndoas são enviadas ao mercado externo devido ao grau de exigência desse público”, comenta.

De acordo com o presidente da Coopercacau, Emir de Macedo Gomes Filho, o mercado internacional paga de três a quatro vezes a mais que o nacional pelo cacau capixaba.

VEJA OS PREÇOS

Banana

Espírito Santo: O quilo da banana prata nos supermercados está saindo a quase R$ 4.

Estados Unidos: De acordo com a U.S. Bureau of Labor Statistics, o quilo da banana no EUA, em 2018, chegou a US$ 4,24 (R$ 15,56).

Mamão

Espírito Santo: O quilo do mamão na Ceasa da Grande Vitória estava saindo, em média, a R$ 2,69, no último dia 9.

Reino Unido: Segundo a amazon.com.uk, o quilo de mamão papaia no Reino Unido é vendido a 12,99 libras esterlinas (R$ 62,74 kg).

Gengibre

Espírito Santo: O quilo do gengibre na Ceasa da Grande Vitória estava saindo, em média, a R$ 2,07, no último dia 09.

Canadá: O quilo do gengibre no Canadá é comercializado a C$ 3,24 (R$ 9,10), segundo o walmart.ca.

Pé de galinha

Espírito Santo: Nos supermercados da Grande Vitória é possível encontrar o produto, em média, a R$ 1,99 o quilo.

Ásia: Na Ásia, pé de galinha é considerado uma iguaria e pode chegar a ser vendido R$ 13,00 o quilo.

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