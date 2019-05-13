Produtos milagrosos só na tela do celular Crédito: Arabson

Publicidades de produtos “milagrosos”, antes comuns na televisão, invadem o mundo dos aplicativos para fazer um novo público cativo por “novidades”. A cada rolagem no feed de redes privadas, como o Instagram, é possível ver anúncios de eletrônicos a artigos de bebê prometendo experiências inovadoras para os usuários. No entanto, são itens de qualidade e procedência duvidosa.

O boom de ofertas na telinha de celular tem escondido armadilhas perigosas tanto para a saúde do corpo quanto para o bolso. Muitos consumidores têm se deixado fisgar por lojas digitais interessadas apenas em capturar dados pessoais ou vender “gato” por “lebre”. Ou seja, são estabelecimentos, alguns que nem existem de fato, que comercializam mercadorias não testadas – sem selo do Inmetro, sem regulação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – e que estão longe de cumprir o que prometem.

O problema extrapola a questão da propaganda enganosa. Esses artigos, que são batizados de infalíveis pelos vendedores, podem ter preços elevados, acima, inclusive, dos valores cobrados por lojas convencionais.

Um exemplo de produto que está sempre nos holofotes é um depilador que promete remoção completa dos pelos sem qualquer dor. No Instagram, o equipamento é comercializado com um suposto desconto de 50%, por R$ 150. Mas o mesmo equipamento custa R$ 32,20 numa grande rede de e-commerce.

A diferença gritante de preço não é o único problema. A funcionalidade está aquém das expectativas de acordo com as avaliações negativas que estão na página dessa loja tradicional. “Não funciona.” “Não recomendo.” “Uma decepção.” “Não gostei.” São as frases mais comuns nos comentários do site sobre esse eletrônico “extraordinário”.

Outro produto que tem sido comum ver nas redes é uma chapinha dupla, que, segundo a publicidade, é capaz de alisar o cabelo de uma forma muito eficaz. O produto pode variar de preço no próprio Instagram. Alguns ofertam por R$ 80 outros por R$ 195. Nos sites de reclamações, pipocam queixas de consumidores insatisfeitos. “Não esquenta.” “Não modela.” “É uma enganação.” “Não funciona muito bem.”

Outra publicidade que tenta chamar a atenção no Instagram é a que vende repelentes elétricos. Com preços de R$ 89 a R$ 179, os produtos não são unanimidades entre aqueles que decidiram comprar. Enquanto poucos dizem que perceberam redução na quantidade de isentos dentro de casa, outros afirmam que o produto não funciona.

Falsas

“A internet é um mar de possibilidades. Existem soluções maravilhosas, mas também existem muitos golpistas aproveitando da fragilidade do consumidor”, explica o consultor do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) Igor Britto.

O agente fiscal do Instituto de Pesos e Medidas Fabrício Pereira Borges afirma que muitas propagandas disparadas no Instagram são falsas. As lojas foram criadas apenas para enganar o consumidor. “O vendedor afirma que como o produto vem de fora pode ficar barrado na Alfândega. Às vezes o produto não chega porque simplesmente não foi enviado”, explica.

Outro perigo dessas compras é a falta de certificação dos produtos. Entre aqueles que são verdadeiramente entregues, há itens sem passar por testes no Inmetro que atestam sua segurança. São importados da China. Nem chegam a passar por auditores da Receita Federal nem são enviados para análise técnica.

“Secadores, máquinas de cortar cabelo, chapinhas precisam ter selo do Inmetro na caixa e também no aparelho. Se não têm, é porque podem ter entrado clandestinamente no Brasil.”, afirma ao explicar que alguns podem, por exemplo, dar choque no usuário ou mesmo provocar incêndios. “O ideal é comprar marcas conhecidas que dão certeza que normas foram cumpridas no processo de fabricação”, acrescenta.

Nem tão maravilhosos assim!

Depilador sem dor

No Instagram, vendedores dizem que é o depilador corporal mais cobiçado do mundo. Prometem depilação sem dor. Mas no Youtube, sites de e-commerce e de reclamações as pessoas falam que a mercadoria é uma enganação. Não funciona do jeito que as publicidades prometem. É vendido por R$ 150 no Instagram, mas por R$ 33 reais nas lojas tradicionais.

Bolsa de maternidade

A bolsa promete ter ótima durabilidade e ser funcional. O problema é a variação de preços de

R$ 129,90 a R$ 221,90. Não há garantia que o produto é original.

Chapinha dupla

Promete fazer a função da escova e da prancha ao mesmo tempo, deixando o cabelo mais liso. Muitos consumidores reclamam que o aparelho não aquece direito e por isso não modela o cabelo como promete. O preço da chapinha varia de R$ 80 a R$ 195.

Repelente eletrônico

As peças ofertadas no Instagram prometem repelir mosquitos, moscas, baratas e até ratos. Custa de R$ 89 a R$ 179. Mas muitas pessoas que compraram afirmam que o produto não funciona.

Tonificador

Ofertado por R$ 129 no Instagram, o tonificador muscular da mesma marca pode ser encontrado por R$ 49 nas lojas tradicionais. Muitos consumidores reclamam que o produto não funciona direito.

Panelas que não arranham