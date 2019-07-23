Produção da Vale no Espírito Santo cai 21,6% no 2º trimestre

A produção de minério que abastece o complexo de Tubarão também caiu 19% em relação ao primeiro trimestre deste ano e 42,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado – antes do rompimento da barragem da empresa, em(MG).

"O Sistema Sudeste, que engloba os complexos de mineração de Itabira, Minas Centrais e Mariana, produziu 15,9 Mt no segundo trimestre de 2019, ou seja, 3,7 Mt a menos do que no 1º trimestre de 2019 e 11,8 Mt a menos que no 2º trimestre de 2018, devido principalmente à parada de Timbopeba e Alegria por 91 dias durante o 2º trimestre de 2019, enquanto no 1º trimestre de 2019 foi de apenas 16 dias."

O relatório da empresa apresenta o desabamento da barragem de Brumadinho como uma das causas para a redução da produção. “A produção de finos de minério de ferro totalizou 64,1 Mt no 2º trimestre de 2019, ficando 12,1% e 33,8% menor do que no 1º trimestre de 2019 e no 2º trimestre de 2018, respectivamente, principalmente em função dos impactos decorrentes da ruptura da barragem de Brumadinho e de condições climáticas incomuns no Sistema Norte em abril e no início de maio.