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Litoral Sul

Princípio de incêndio paralisa atividades da P-57 no ES

Incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira. Não houve feridos

Publicado em 12 de Março de 2019 às 00:01

Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

12 mar 2019 às 00:01
P-57, no campo de Jubarte Crédito: Agência Petrobras
Um princípio de incêndio na manhã desta segunda-feira (11) numa sala de painéis elétricos na P-57 provocou a paralisação das atividades da plataforma da Petrobras, no Litoral Sul do Estado. A embarcação, localizada no Campo de Jubarte, produz cerca de 55 mil barris de petróleo por dia.
Segundo a empresa, sensores de fumaça acionaram o sistema fixo de CO2, material usado no combate ao fogo. Para que a plataforma volte à operação, de acordo com a petroleira, é necessário recarregar os cilindros, que acabaram esvaziados por conta do incidente.
A companhia não deu prazo para que a situação seja regularizada. Afirma ainda que não houve feridos e que as condições de habitabilidade e segurança da unidade estão normais.
 

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