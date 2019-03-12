Princípio de incêndio paralisa atividades da P-57 no ES

P-57, no campo de Jubarte Crédito: Agência Petrobras

Um princípio de incêndio na manhã desta segunda-feira (11) numa sala de painéis elétricos na P-57 provocou a paralisação das atividades da plataforma da Petrobras, no Litoral Sul do Estado. A embarcação, localizada no Campo de Jubarte, produz cerca de 55 mil barris de petróleo por dia.

Segundo a empresa, sensores de fumaça acionaram o sistema fixo de CO2, material usado no combate ao fogo. Para que a plataforma volte à operação, de acordo com a petroleira, é necessário recarregar os cilindros, que acabaram esvaziados por conta do incidente.

A companhia não deu prazo para que a situação seja regularizada. Afirma ainda que não houve feridos e que as condições de habitabilidade e segurança da unidade estão normais.