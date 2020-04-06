Previsão do IPCA para 2020 passa de 2,94% para 2,72% no Focus do BC

Coronavírus tem afetado a economia Crédito: Pixabay

Na esteira do avanço do novo coronavírus no Brasil , os economistas do mercado financeiro cortaram novamente a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - o indicador oficial de preços - em 2020 e 2021. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira (6), pelo Banco Central , mostra que a mediana para o IPCA neste ano foi de alta de 2,94% para 2,72%. Há um mês, estava em 3,20%. A projeção para o índice em 2021 foi de 3,57% para 3,50%. Quatro semanas atrás, estava em 3,75%.

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50%. No caso de 2023, a expectativa permaneceu em 3,50%. Há quatro semanas, essas projeções também eram de 3,50% para ambos os casos.

A projeção dos economistas para a inflação já está bem abaixo do centro da meta de 2020, de 4,00%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,50% a 5,50%). No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). Já a meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

A expectativa de inflação no curto prazo tem sido bastante afetada pela perspectiva de que, com a pandemia do novo coronavírus, a atividade econômica seja fortemente prejudicada, com impactos negativos sobre a demanda por produtos e baixa da inflação.

TOP 5

No Focus desta segunda, entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2020 passou de 2,96% para 2,59%. Para 2021, a estimativa do Top 5 passou de 3,62% para 3,56%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,16% e 3,73%, nesta ordem.