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Mudanças

Previdência: contribuição sobe de 15 para 20 anos para homens

A proposta vale somente para trabalhador urbano. O tempo de contribuição para as mulheres permanece em 15 anos

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 18:06

Publicado em 

13 jun 2019 às 18:06
Relator da proposta de reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O voto do relator da proposta de reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), prevê aumento do tempo mínimo de contribuição para homens de 15 para 20 anos. A proposta é somente para trabalhador urbano. O tempo de contribuição para as mulheres permanece em 15 anos, no voto do relator.
“Tal medida [aumento do tempo mínimo de contribução] não pode ser adotada para as mulheres e muito menos no meio rural, onde há grande dificuldade de comprovação de contribuições”, diz o voto do relator.
O relatório deverá ser lido na Comissão Especial da Reforma da Previdência, que iniciou reunião na manhã desta quinta-feira (13) com mais de uma hora de atraso. 
> Saiba quais são as principais mudanças no texto da reforma da Previdência
O relator também não concordou com a proposta do governo de extrair do texto constitucional a aposentadoria por idade. “Assim, devolvemos ao texto constitucional esse benefício, deixando no inciso I do §7º do art. 201 a regra do trabalhador urbano com fixação da idade mínima em 65 anos, se homem, e de 62 anos, se mulher”, diz o voto.

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