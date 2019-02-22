Previdência: bancada quer mudar idade mínima de trabalhador rural

O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, participa na próxima terça-feira (26) de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na Câmara. A bancada reúne mais de 200 deputados e quer discutir mudanças na reforma proposta pelo governo.
Uma ala do grupo planeja emendas para alterar a idade mínima do trabalhador rural e para aumentar o tempo de transição.
O presidente da bancada, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), indicou a pessoas próximas que vai trabalhar para deixar a proposta como está e tentar convencer os parlamentares a aprová-la. Os ruralistas dizem apoiar o governo de Jair Bolsonaro.