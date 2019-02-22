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Mudanças

Previdência: bancada quer mudar idade mínima de trabalhador rural

Frente Agropecuária reúne mais de 200 deputados e quer discutir mudanças na reforma proposta pelo governo

Publicado em 

22 fev 2019 às 18:38

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 18:38

Os ruralistas dizem apoiar o governo de Jair Bolsonaro Crédito: Pixabay
O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, participa na próxima terça-feira (26) de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na Câmara. A bancada reúne mais de 200 deputados e quer discutir mudanças na reforma proposta pelo governo.
Uma ala do grupo planeja emendas para alterar a idade mínima do trabalhador rural e para aumentar o tempo de transição.
O presidente da bancada, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), indicou a pessoas próximas que vai trabalhar para deixar a proposta como está e tentar convencer os parlamentares a aprová-la. Os ruralistas dizem apoiar o governo de Jair Bolsonaro.
> Paulo Guedes espera aprovação da reforma da Previdência até junho

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