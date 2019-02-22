Previdência: bancada quer mudar idade mínima de trabalhador rural

Os ruralistas dizem apoiar o governo de Jair Bolsonaro Crédito: Pixabay

O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, participa na próxima terça-feira (26) de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na Câmara. A bancada reúne mais de 200 deputados e quer discutir mudanças na reforma proposta pelo governo.

Uma ala do grupo planeja emendas para alterar a idade mínima do trabalhador rural e para aumentar o tempo de transição.