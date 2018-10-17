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IBC-Br

Prévia do PIB tem alta de 0,47% em agosto ante julho

Índice de atividade do BC atinge maior patamar desde junho de 2015; alta acumulada no ano é de 1,28%

Publicado em 

17 out 2018 às 12:51

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:51

IBC-Br teve alta de 0,47% em agosto ante julho Crédito: Felipe Rau/Estadão
Após avançar 0,65% em julho (dado já revisado), a economia brasileira voltou a crescer em agosto de 2018. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) teve alta de 0,47% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 17, a instituição.
É o terceiro mês de alta consecutivo do índice. No ano, o IBC-Br acumula alta de 1,28%. Pela mesma série, o indicador apresenta alta de 1,50% nos 12 meses encerrados em agosto.
Conhecido como uma "prévia do Banco Central para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. O índice de atividade calculado pelo BC passou de 139,03 pontos para 139,68 pontos na série dessazonalizada de julho para agosto. Este é o maior patamar para o IBC-Br com ajuste desde junho de 2015 (139,95 pontos).
O resultado do IBC-Br na margem superou a mediana (0,25%) das projeções de analistas do mercado financeiro consultados pelo Broadcast Projeções, que esperavam resultado entre recuo de 0,10% e aumento de 0,90%.
Na comparação entre os meses de agosto de 2018 e agosto de 2017, houve alta de 2,50% na série sem ajustes sazonais. Esta série encerrou com o IBC-Br em 144,11 pontos em agosto, ante 140,59 pontos de agosto do ano passado.
O indicador de agosto de 2018 ante o mesmo mês de 2017 também mostrou desempenho acima do apontado pela mediana (2,20%) das previsões de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Broadcast Projeções (1,00% a 3,13% de intervalo). O patamar de 144,11 pontos é o melhor para meses de agosto desde 2014 (148,27 pontos).
A previsão atual do BC para a atividade doméstica em 2018 é de avanço de 1,4%.

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