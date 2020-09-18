Presidente da Caixa diz que estuda reduzir juros do cheque especial

O presidente da Caixa destacou que, com o auxílio emergencial pago para trabalhadores informais, autônomos e desempregados, encontrou 37,5 milhões de brasileiros que eram "invisíveis e não estavam em nenhum programa social".

Ele aproveitou para mencionar ainda que, antes da pandemia da Covid-19, cerca de 33 milhões de pessoas não tinham conta em banco. "Essas pessoas iam para um agiota e tomavam 20% ao mês (de juros)", disse. Para o pagamento do auxílio, a Caixa Econômica decidiu criar contas poupanças sociais digitais para viabilizar o pagamento do benefício.