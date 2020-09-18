Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Presidente da Caixa diz que estuda reduzir juros do cheque especial
Crédito

Presidente da Caixa diz que estuda reduzir juros do cheque especial

Em live, Bolsonaro classificou a taxa atual, de 1,8% ao mês, como quase 'inacreditável' e a comparou como sendo próxima a de 'países de primeiro mundo'

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 21:33
Fila na Caixa Econômica em Campo Grande
Fila na Caixa Econômica Crédito: Fernando Madeira
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, indicou nesta quinta-feira (17) que os juros do cheque especial cobrados pelo banco podem ser reduzidos. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Guimarães afirmou que a atual taxa cobrada pela Caixa está em 1,8% ao mês e que pode diminuir mais. Bolsonaro classificou a taxa como quase "inacreditável" e a comparou como sendo próxima a de "países de primeiro mundo".
Durante transmissão ao vivo nas redes sociais junto ao presidente, Guimarães também informou que, na próxima segunda-feira (21), a antecipação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) chegará a 60 milhões de pessoas, contando com os nascidos em dezembro.
"Nesta segunda-feira, iremos completar 60 milhões pessoas recebendo o FGTS, a antecipação, num valor de R$ 37,8 bilhões", disse.

Veja Também

Juros baixos no país sinalizam riscos que rondam a economia

Taxas de juros de empréstimos diminuíram em agosto, diz Anefac

AUXÍLIO EMERGENCIAL

O presidente da Caixa destacou que, com o auxílio emergencial pago para trabalhadores informais, autônomos e desempregados, encontrou 37,5 milhões de brasileiros que eram "invisíveis e não estavam em nenhum programa social".
Ele aproveitou para mencionar ainda que, antes da pandemia da Covid-19, cerca de 33 milhões de pessoas não tinham conta em banco. "Essas pessoas iam para um agiota e tomavam 20% ao mês (de juros)", disse. Para o pagamento do auxílio, a Caixa Econômica decidiu criar contas poupanças sociais digitais para viabilizar o pagamento do benefício.

Veja Também

Caixa paga auxílio emergencial a 5,4 milhões nesta sexta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fã já participou de shows com o grupo Sorriso Maroto
"Karol do Caixão": fã de Sorriso Maroto se prepara para reencontro no ‘Eu Sou a História’
Imagem de destaque
O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês
Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta
Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados