Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Preço médio da gasolina no ES chega a R$ 4,44 e é maior que do país
Combustível

Preço médio da gasolina no ES chega a R$ 4,44 e é maior que do país

Em relação à semana anterior, valor médio no ES caiu apenas R$ 0,01. No país, o valor é de R$ 4,42

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 22:31

Publicado em 

29 jun 2019 às 22:31
Carro abastecendo com gasolina Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O preço médio da gasolina nas bombas do país terminou a semana em queda pela sétima vez consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor caiu 0,45%, para a média de 4,425 - uma redução de R$ 0,02 na comparação com a semana anterior. No Espírito Santo, o valor médio caiu R$ 0,01, para R$ 4,44.
Nos primeiros seis meses do ano, o preço da gasolina nas bombas subiu aproximadamente 1,86%. O preço médio do diesel também terminou a semana em queda. O valor recuou 0,5%, para R$ 3,57, na quinta redução semanal seguida. Já o preço do etanol caiu 0,89%, a R$ 2,77 por litro, em média. Foi a nona queda semanal seguida.
CONFIRA OS VALORES MÉDIOS NAS CIDADES DO ES
Aracruz
R$ 4,617
Cachoeiro
R$ 4,599
Cariacica
R$ 4,338
Colatina
R$ 4,664
Guarapari
R$ 4,636
Linhares
R$ 4,556
São Mateus
R$ 4,644
Serra
R$ 4,338
Vila Velha
R$ 4,361
Vitória
R$ 4,349

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo gasolina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados