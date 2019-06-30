Preço médio da gasolina no ES chega a R$ 4,44 e é maior que do país

Carro abastecendo com gasolina Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O preço médio da gasolina nas bombas do país terminou a semana em queda pela sétima vez consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor caiu 0,45%, para a média de 4,425 - uma redução de R$ 0,02 na comparação com a semana anterior. No Espírito Santo, o valor médio caiu R$ 0,01, para R$ 4,44.

Nos primeiros seis meses do ano, o preço da gasolina nas bombas subiu aproximadamente 1,86%. O preço médio do diesel também terminou a semana em queda. O valor recuou 0,5%, para R$ 3,57, na quinta redução semanal seguida. Já o preço do etanol caiu 0,89%, a R$ 2,77 por litro, em média. Foi a nona queda semanal seguida.

CONFIRA OS VALORES MÉDIOS NAS CIDADES DO ES

Aracruz

R$ 4,617

Cachoeiro

R$ 4,599

Cariacica

R$ 4,338

Colatina

R$ 4,664

Guarapari

R$ 4,636

Linhares

R$ 4,556

São Mateus

R$ 4,644

Serra

R$ 4,338

Vila Velha

R$ 4,361

Vitória