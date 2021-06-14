Preço do gás de cozinha sobe nesta segunda nas distribuidoras

Desde 2019, a Petrobras praticava reajustes mensais para o gás de cozinha, mas, a partir da posse do general Joaquim Silva e Luna, em abril, interrompeu o processo e no mês de maio não teve reajuste.

O botijão de 13 Kg passa a ser negociado a R$ 44,20. A informação foi divulgada na sexta. Mais cedo, a Petrobras havia reduzido o litro da gasolina em R$ 0,05, para R$ 2,53.