Preço do gás de cozinha sobe nesta segunda nas distribuidoras

A Petrobras reajusta nesta segunda-feira (14), nas distribuidoras, o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em R$ 0,19 o quilo, passando o preço nas refinarias para R$ 3,40 por quilo. O último aumento do produto havia sido no dia 2 de abril, uma alta de 5%.
Desde 2019, a Petrobras praticava reajustes mensais para o gás de cozinha, mas, a partir da posse do general Joaquim Silva e Luna, em abril, interrompeu o processo e no mês de maio não teve reajuste.
O botijão de 13 Kg passa a ser negociado a R$ 44,20. A informação foi divulgada na sexta. Mais cedo, a Petrobras havia reduzido o litro da gasolina em R$ 0,05, para R$ 2,53.
"A Petrobras busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Nossos preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", disse a companhia em nota, ressaltando que os reajustes são fundamentais para garantir o abastecimento do país.