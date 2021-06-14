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Aumento de R$ 0,19 no quilo

Preço do gás de cozinha sobe nesta segunda nas distribuidoras

O botijão de 13 Kg do GLP passa a ser negociado a R$ 44,20, segundo a Petrobras, que divulgou na última sexta-feira o reajuste
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2021 às 10:20

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 10:20

Botijas de gás de cozinha
Botijas de gás vai ficar mais caro com novo reajuste Crédito: Carlos Alberto Silva
Petrobras reajusta nesta segunda-feira (14), nas distribuidoras, o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em R$ 0,19 o quilo, passando o preço nas refinarias para R$ 3,40 por quilo. O último aumento do produto havia sido no dia 2 de abril, uma alta de 5%.
Desde 2019, a Petrobras praticava reajustes mensais para o gás de cozinha, mas, a partir da posse do general Joaquim Silva e Luna, em abril, interrompeu o processo e no mês de maio não teve reajuste.

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O botijão de 13 Kg passa a ser negociado a R$ 44,20. A informação foi divulgada na sexta. Mais cedo, a Petrobras havia reduzido o litro da gasolina em R$ 0,05, para R$ 2,53.
"A Petrobras busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Nossos preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", disse a companhia em nota, ressaltando que os reajustes são fundamentais para garantir o abastecimento do país.

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