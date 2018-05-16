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Livre de impostos

Posto de combustíveis vai vender gasolina a R$ 1,96 por litro no ES

Comerciantes vão fazer, a partir de sábado, ação para alertar consumidor sobre peso dos tributos

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 00:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 00:04
No Rio, relação ainda está acima de 70%, o que ainda não compensaria a troca da gasolina pelo etanol Crédito: Pixabay
O Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Há casos em que 90% do preço do produto é composto por tributos. Para mostrar ao consumidor essa realidade, lojas, supermercados e um posto de combustíveis vão vender produtos livres do valor de impostos que incidem sobre eles.
A primeira ação, chamada de Feirão do Imposto, vai acontecer em Jardim Camburi, Vitória. Um posto de combustíveis da rede Shell, que fica na Avenida Norte-Sul, vai comercializar no próximo sábado, dia 19, das 7 às 11 horas, 4 mil litros de gasolina no valor de R$ 1,96 por litro.
Simultaneamente à ação de venda de gasolina sem cobrança do imposto, iremos realizar uma manifestação pacífica para conscientizar a população no início do calçadão da Praia de Camburi. No caso do combustível, cada consumidor poderá abastecer até R$ 40 por carro e R$ 10 por moto, explicou Alessandro Yung Ho Kwak Neto, integrante do Grupo Domingos Martins e da Federação Capixaba de Jovens Empreendedores (Fecaje).
Para se ter uma ideia de como a carga tributária sobre a gasolina é alta, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), 53,03% do valor pago pelo litro é composto por impostos. Em média, o litro do produto é comercializado a R$ 4,12 na Capital, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Outra ação programada para alertar o consumidor sobre o valor de impostos que paga será realizada no próximo dia 24. Nessa data, quase 30 lojas dos shoppings Vitória e Vila Velha, além de 23 lojas de supermercados da rede Extrabom, ofertarão produtos selecionados sem cobrança de tributos.
Roupas, acessórios, artigos de decoração, alimentos e artigos de higiene e perfumaria estarão na lista de produtos sobre os quais o consumidor não terá que arcar com impostos. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória, Gustavo Alves de Oliveira, o número de lojas participantes deve aumentar gradualmente até o dia da ação.
A nossa ideia é que a ação do Dia da Liberdade não seja vista como uma promoção, já que os produtos estarão mais baratos, mas sim, como um alerta para a alta carga tributária cobrada sobre o consumidor, contou.
ARRECADAÇÃO
Do primeiro dia do ano até ontem à noite, foram arrecadados mais de R$ 13,67 bilhões em tributos só no Espírito Santo. No Brasil, o valor ultrapassou os R$ 891 bilhões. Se o valor nacional fosse aplicado na poupança, por exemplo, renderia R$ 172,5 milhões por dia.
No ano passado, o brasileiro trabalhou 153 dias só para pagar impostos. De acordo com o tributarista e presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, os produtos mais tributados no país são bebidas alcóolicas, eletrônicos, cigarro e perfumes, que são considerados supérfluos. Hoje temos mais de 60 tipos diferentes de tributos no país. Quanto mais essencial o produto for, menos tributos ele vai ter.

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