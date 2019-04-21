Política de preços da Petrobras deve ter mesma transparência do Copom

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recorreu neste sábado (20) à transparência do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para dar como exemplo o quão clara deve ser a política de reajuste de preços dos combustíveis pela Petrobras. "O Castello Branco (Roberto, presidente da Petrobras) tem que ser o Copom do petróleo", declarou em entrevista ao Blog da jornalista Julia Duailibi.
Guedes voltou a defender que a Petrobras é livre para definir os preços. O posicionamento ocorre após a divulgação de áudio em que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apareceu falando que o governo deu uma "trava" na Petrobras.
Procurando evitar polêmica com o colega, o titular da Economia limitou-se a dizer que "ele Onix é muito leal e tem me ajudado muito".
No entanto, segundo a entrevista à jornalista, uma das questões no radar da equipe econômica é aumentar a periodicidade de reajuste do diesel de 15 dias para no mínimo 30.