Política de preços da Petrobras deve ter mesma transparência do Copom

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recorreu neste sábado (20) à transparência do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para dar como exemplo o quão clara deve ser a política de reajuste de preços dos combustíveis pela Petrobras. "O Castello Branco (Roberto, presidente da Petrobras) tem que ser o Copom do petróleo", declarou em entrevista ao Blog da jornalista Julia Duailibi.