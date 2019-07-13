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Reforma da Previdência

Plenário mantém pedágio de 100% da regra de transição no texto-base

O plenário analisará os outros seis destaques de bancada que ainda restam, um de cada vez

Publicado em 

12 jul 2019 às 21:29

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 21:29

Plenário da Câmara Crédito: Ernesto Rodrigues/Estadão | Arquivo
O plenário da Câmara rejeitou nesta sexta-feira, 12, por 387 votos a 103, o destaque nº 44, do PDT, que buscava manter apenas os requisitos de idade e tempo de contribuição na reforma da Previdência, retirando o pedágio de 100% da regra de transição - que corresponde a um período adicional de contribuição equivalente ao mesmo número de anos que faltará para cumprir o tempo mínimo de contribuição (30 anos ou 35) na data em que a reforma entrar em vigor.
> Previdência: veja o que muda para homens, policiais e professores
Com a regra, por exemplo, se faltar um ano para um homem atingir 35 anos de contribuição, ele terá que trabalhar dois anos (um ano que resta e um ano de pedágio). Se fosse aprovado o destaque do PDT, o impacto na economia total da reforma em dez anos seria de R$110 bilhões, de acordo com estimativa de parlamentares da base.
Ao explicar o destaque durante a votação, o relator Samuel Moreira (PSDB) afirmou que, se a proposta fosse aceita, iria "destruir a reforma". "São quase R$ 200 bilhões, nós vamos destruir a reforma da previdência se votarmos a favor desse destaque", disse.
> Câmara aprova regras mais brandas para professores na reforma
O plenário analisará os outros seis destaques de bancada que ainda restam, um de cada vez. O texto-base da reforma da Previdência foi aprovado na quarta-feira (10), por 379 votos a 131 no plenário.

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