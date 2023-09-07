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Adoção massiva

Pix ultrapassou cartão de débito como meio de pagamento

Durante participação em conferência nos Estados Unidos, executivo do Banco Central afirmou que o Pix é o meio de pagamentos mais rápido que existe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 set 2023 às 17:14

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 17:14

O chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix, Carlos Eduardo Brandt, afirmou que houve uma adoção massiva do Pix no Brasil. Segundo o executivo, o sistema de pagamentos instantâneo desenvolvido pelo Banco Central ultrapassou em dois anos o número de transações registradas nos cartões de débito.
"O Pix é o meio de pagamentos mais rápido que existe. Ele atingiu mais que o dobro das transações de cartões de débito em apenas dois anos de operações. Acho justo dizer que estamos atingindo nossos objetivos públicos", disse o executivo, que foi um dos principais responsáveis pela criação do novo meio de pagamentos.
Chave Pix
Pix trouxe uma redução de custos para a economia, disse Brandt Crédito: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil
O executivo é um dos painelistas em conferência realizada nos Estados Unidos, que reúne representantes de bancos centrais do mundo para discutir sobre os sistemas de pagamentos e o surgimento das moedas digitais. Brandt acrescentou ainda que o Pix trouxe uma redução de custos para a economia na comparação com a época em que os cartões eram protagonistas enquanto meios de pagamento.
Segundo Brandt, a autoridade monetária brasileira também conseguiu contribuir fortemente com o desenvolvimento de novas tecnologias e a inclusão da população que estava fora dos meios digitais de pagamento.
O executivo também citou outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos, como o Open Finance e o CBDC, a moeda digital do BC local. "Acreditamos que os bancos centrais podem desempenhar um papel importante trazendo inovação ao mercado", disse.

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