PIS/Pasep será pago nesta segunda (15); veja quem tem direito

SÃO PAULO, SP - O Ministério do Trabalho e Emprego libera nesta segunda-feira (15) o pagamento do quarto lote do abono salarial do PIS/Pasep neste ano. São mais de 4,4 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto ou com dígito final 4 e 5 no cartão do Pasep com direito ao benefício.
Será também o primeiro lote com o valor reajustado, após o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, anunciado pelo governo Lula em 1º de maio.
Os beneficiários terão direito a valores entre R$ 110 e R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021, ano-base do pagamento. No total, o governo repassará R$ 4,4 bilhões no lote desta segunda-feira.
O PIS será pago a 3,9 milhões de pessoas nascidas em julho e agosto que trabalham na iniciativa privada. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal.
Já 545,2 mil trabalhadores do setor público com inscrição com dígitos final 4 ou 5 terão direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.
QUEM TEM DIREITO AO BENEFÍCIO?
- Tem direito ao abono do PIS/Pasep o trabalhador que, no ano-base de 2021:
- Exerceu atividade remunerada com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021
- Recebeu até dois salários mínimos, em média
- Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos
- Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial
SAIBA CONSULTAR O ABONO DO PIS/PASEP
- Para saber se vai receber, o trabalhador pode fazer a consulta ao benefício por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br.
VEJA O PASSO A PASSO NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL
PELA INTERNET
- Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br";
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site;
- Em seguida, clique em "Abono Salarial" - Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.
PELO APLICATIVO
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha. Se você já tiver o aplicativo instalado, faça a atualização dele;
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site;
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
COMO FAZER A CONSULTA AO ABONO E PAGAMENTO
- App CAIXA Tem
- App CAIXA Trabalhador
- Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207
- Aplicativo Carteira de Trabalho Digital
- Portal www.gov.br
COMO É O PAGAMENTO DO ABONO DO PIS NA CAIXA
- Quem tem conta-corrente ou conta-poupança na Caixa receberá o crédito automaticamente
- Por crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital
- Nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha
- Nas agências da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação
NO CASO DO PASEP, A CONSULTA ESTÁ LIBERADA PELO:
- Pelo Alô Trabalhador: telefone 158
- APP Carteira de Trabalho Digital
- Por meio do Consulte/Receba seu PASEP
JÁ O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO DA SEGUINTE FORMA:
- Quem tem conta-corrente ou conta-poupança no Banco do Brasil, receberá o crédito automaticamente;
- Para quem não tem, o saque deve ser feito no guichê de caixa em qualquer agência do Banco do Brasil.