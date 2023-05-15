PIS/Pasep será pago nesta segunda (15); veja quem tem direito

SÃO PAULO, SP - O Ministério do Trabalho e Emprego libera nesta segunda-feira (15) o pagamento do quarto lote do abono salarial do PIS/Pasep neste ano. São mais de 4,4 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto ou com dígito final 4 e 5 no cartão do Pasep com direito ao benefício.

Os beneficiários terão direito a valores entre R$ 110 e R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021, ano-base do pagamento. No total, o governo repassará R$ 4,4 bilhões no lote desta segunda-feira.

Pagamentos são feitos pela Caixa e pelo Banco do Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O PIS será pago a 3,9 milhões de pessoas nascidas em julho e agosto que trabalham na iniciativa privada. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal.

Já 545,2 mil trabalhadores do setor público com inscrição com dígitos final 4 ou 5 terão direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.

QUEM TEM DIREITO AO BENEFÍCIO?

Tem direito ao abono do PIS/Pasep o trabalhador que, no ano-base de 2021:

Exerceu atividade remunerada com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021

Recebeu até dois salários mínimos, em média

Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial

SAIBA CONSULTAR O ABONO DO PIS/PASEP

Para saber se vai receber, o trabalhador pode fazer a consulta ao benefício por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br.

VEJA O PASSO A PASSO NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

PELA INTERNET

Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br";

https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login Faça log in com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site;

neste site; Em seguida, clique em "Abono Salarial" - Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.

PELO APLICATIVO

No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha. Se você já tiver o aplicativo instalado, faça a atualização dele;

Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site;

Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";

Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.

COMO FAZER A CONSULTA AO ABONO E PAGAMENTO

App CAIXA Tem

App CAIXA Trabalhador

Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal www.gov.br

COMO É O PAGAMENTO DO ABONO DO PIS NA CAIXA

Quem tem conta-corrente ou conta-poupança na Caixa receberá o crédito automaticamente

Por crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital

Nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha

Nas agências da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação

NO CASO DO PASEP, A CONSULTA ESTÁ LIBERADA PELO:

Pelo Alô Trabalhador: telefone 158

APP Carteira de Trabalho Digital

Por meio do Consulte/Receba seu PASEP