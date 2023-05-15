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4,4 milhões de trabalhadores

PIS/Pasep será pago nesta segunda (15); veja quem tem direito

Lote de pagamento é o primeiro com o valor reajustado após aumento do salário mínimo para R$ 1.320
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2023 às 11:36

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 11:36

SÃO PAULO, SP - O Ministério do Trabalho e Emprego libera nesta segunda-feira (15) o pagamento do quarto lote do abono salarial do PIS/Pasep neste ano. São mais de 4,4 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto ou com dígito final 4 e 5 no cartão do Pasep com direito ao benefício.
Será também o primeiro lote com o valor reajustado, após o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, anunciado pelo governo Lula em 1º de maio.
Os beneficiários terão direito a valores entre R$ 110 e R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021, ano-base do pagamento. No total, o governo repassará R$ 4,4 bilhões no lote desta segunda-feira.
Carteiro de trabalho
Pagamentos são feitos pela Caixa e pelo Banco do Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O PIS será pago a 3,9 milhões de pessoas nascidas em julho e agosto que trabalham na iniciativa privada. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal.
Já 545,2 mil trabalhadores do setor público com inscrição com dígitos final 4 ou 5 terão direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.
QUEM TEM DIREITO AO BENEFÍCIO?
  • Tem direito ao abono do PIS/Pasep o trabalhador que, no ano-base de 2021: 
  • Exerceu atividade remunerada com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021 
  • Recebeu até dois salários mínimos, em média 
  • Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos 
  • Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial
SAIBA CONSULTAR O ABONO DO PIS/PASEP
  • Para saber se vai receber, o trabalhador pode fazer a consulta ao benefício por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Gov.br.
VEJA O PASSO A PASSO NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL
PELA INTERNET 
  • Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br";
  • Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site;
  • Em seguida, clique em "Abono Salarial" - Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.
PELO APLICATIVO
  • No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha. Se você já tiver o aplicativo instalado, faça a atualização dele;
  • Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site;
  • Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
  • Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
COMO FAZER A CONSULTA AO ABONO E PAGAMENTO
  • App CAIXA Tem
  • App CAIXA Trabalhador
  • Atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207
  • Aplicativo Carteira de Trabalho Digital
  • Portal www.gov.br
COMO É O PAGAMENTO DO ABONO DO PIS NA CAIXA  
  • Quem tem conta-corrente ou conta-poupança na Caixa receberá o crédito automaticamente 
  • Por crédito pelo Caixa Tem, em conta poupança social digital 
  • Nos caixas eletrônicos, nas casas lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha 
  • Nas agências da Caixa, apresentando um documento oficial de identificação
NO CASO DO PASEP, A CONSULTA ESTÁ LIBERADA PELO: 
JÁ O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO DA SEGUINTE FORMA: 
  • Quem tem conta-corrente ou conta-poupança no Banco do Brasil, receberá o crédito automaticamente;
  • Para quem não tem, o saque deve ser feito no guichê de caixa em qualquer agência do Banco do Brasil.

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