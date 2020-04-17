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Impacto do coronavírus

PIB dos EUA deve cair 5% em 2020, diz presidente do Fed da Filadélfia

Patrick Harker destacou que as autoridades devem seguir fazendo o máximo para minimizar o impacto econômico do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:52

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:52

O presidente da distrital de Filadélfia do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Patrick Harker, estimou nesta sexta-feira (17), que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos deve cair 5% em 2020.
Dólar
Dólar Crédito: Pixabay
Em entrevista ao Yahoo Finance, Harker destacou que as autoridades devem seguir fazendo o máximo para minimizar o impacto econômico do novo coronavírus.
Ele ainda seguiu os elogios ao setor bancário feitos mais cedo pelo presidente do Fed de St. Louis, James Bullard. "Estou impressionado de como os bancos estão dispostos a ajudar empresas e cidadãos", afirmou, em referência à concessão de crédito por meio das linhas de financiamento lançadas pelo governo dos EUA.

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