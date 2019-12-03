PIB do Brasil cresce no 3º trimestre, puxado pelo consumo das famílias

AGÊNCIA FOLHAPRESS - O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 0,6% no 3º trimestre de 2019 em relação aos três meses imediatamente anteriores. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Na relação com o mesmo período do ano passado, a economia avançou 1,2%.
A projeção feita pela agência Bloomberg sobre o desempenho da economia estimava um crescimento de 0,4%, na relação com o segundo trimestre deste ano, e de 1% na relação com o mesmo período do ano passado.
O PIB é uma medida da produção de bens e serviços em um país em um determinado período. Sua expansão é utilizada como sinônimo de crescimento da economia.