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Coronavírus

PIB da Alemanha sofre tombo recorde de 10,1% no 2º tri e aprofunda recessão

A queda é a maior já registrada desde que o indicador começou a ser medido, em 1970. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam redução menor do PIB alemão, de 9%

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:11
Coronavírus está trazendo impactos à economia
Coronavírus está trazendo impactos à economia Crédito: Freepik
Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha sofreu um tombo de 10,1% no segundo trimestre de 2020 ante os três meses anteriores, refletindo as medidas de confinamento tomadas no período em função da pandemia de Covid-19, segundo dados preliminares com ajustes sazonais publicados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país.
A queda é a maior já registrada desde que o indicador começou a ser medido, em 1970. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam redução menor do PIB alemão, de 9%.
Em relação a igual período de 2019, o PIB da maior economia europeia teve contração de 11,7% entre abril e junho. Neste caso, a projeção do mercado era de recuo de 11,1%.
A Destatis também revisou o PIB alemão do primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019, de retração de 2,2% para baixa de 2%.
O último resultado aprofunda a recessão da Alemanha, cuja economia vem se contraindo desde o último trimestre do ano passado.

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