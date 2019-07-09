Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • PF faz operação para desarticular esquema de estelionato em CPF no ES
Operação Rejuvenate

PF faz operação para desarticular esquema de estelionato em CPF no ES

As principais vítimas dos criminosos eram aposentados, que tinham as idades alteradas pelos bandidos para facilitar a concessão dos empréstimos mediante fraude.
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

09 jul 2019 às 14:31

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 14:31

Malote com o material apreendido na Operação Rejuvenate, da Polícia Federal. Crédito: Polícia Federal
Com o objetivo de desarticular um esquema de estelionato no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a Polícia Federal do Espírito Santo realizou, na manhã desta terça-feira (09), a operação Rejuvenate. As principais vítimas dos criminosos eram aposentados, que tinham as idades alteradas pelos bandidos para facilitar a concessão dos empréstimos mediante fraude. Nove discos rígidos de computador foram apreendidos.
> Golpistas fazem aposentados pagarem por seguro que não contrataram
A ação foi realizada através da Delegacia de Crimes Fazendários (DELEFAZ) e contou com a participação de 11 policiais federais. A operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão na sede de uma empresa financeira e na residência dos proprietários, ambos localizados em Vitória. O resultado foi a apreensão de nove discos rígidos de computador.
De acordo com a Polícia Federal, a ação investiga um esquema de estelionato que costuma ter como vítimas pessoas aposentadas. A suspeita é que o crime seria praticado pelos administradores da financeira investigada.
> Golpe do "Posso ajudar?" faz vítimas em bancos no Espírito Santo
"Havia a tomada de empréstimos fraudulentos junto à Caixa Econômica Federal em face da adulteração do ano de nascimento de idosos no cadastro do CPF da Receita Federal, a fim de que fosse possível a sua concessão com a diminuição da idade do aposentado e posteriormente a apropriação indevida dos valores concedidos pela Caixa. Desta forma, a idade dos idosos eram alteradas de modo a facilitar a concessão dos empréstimos mediante fraude, fato que ensejou o nome da operação “Rejuvenate” que significa em latim rejuvenescimento", explicou a PF por nota.
Os investigados, que não foram identificados pela PF, poderão responder pelos crimes de Estelionato, Falsidade Ideológica, e Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações.
> Operação investiga venda de créditos falsos para empresas no ES
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo estelionato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados