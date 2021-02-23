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Queda ações

Petrobras tomou tombos no passado e voltou, diz Mourão

O vice-presidente da República, minimizou as quedas nas ações da Petrobras ante as declarações de Jair Bolsonaro e a indicação para a troca de comando da estatal

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2021 às 14:41
O vice-presidente Hamilton Mourão
O vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Reprodução Twitter @GeneralMourao
vice-presidente da República, Hamilton Mourão, minimizou nesta terça-feira (23), as quedas nas ações da Petrobras ante as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a indicação para a troca de comando da estatal. Mourão lembrou que a empresa já sofreu outros "tombos" no passado e se recuperou. Na segunda-feira, as ações da companhia (ON) caíram 20,48%.
"Olha, nos últimos 26 anos a Petrobras tomou oito tombos. E volta. Easy goes, easy comes (fácil vai, fácil vem). Então, é isso que vai acontecer", declarou Mourão para jornalistas na chegada à Vice-Presidência nesta terça.
Ele reiterou que é preciso esclarecer, contudo, que a troca na chefia da empresa não é o mesmo que alterar sua política de preços. "Basta ficar muito claro que a troca do presidente não significa troca, vamos dizer, na política de preços que é praticada", completou.
Na segunda, o vice-presidente já havia avaliado que a estatal não sairia "prejudicada demais" pelas baixas nas ações após as declarações de Bolsonaro.
Mourão chegou a dizer que o mercado era um "rebanho eletrônico" e defendeu que não houve interferência do governo. Na segunda-feira, ele afirmou que era uma prerrogativa do presidente indicar um novo nome para o comando da Petrobras, já que o mandato do atual chefe da empresa, Roberto Castello Banco, acaba em março.
Nesta terça-feira, o Conselho de Administração da Petrobras deve votar se aprova ou não a indicação do general Joaquim Silva e Luna, escolhido por Bolsonaro para substituir Castello Branco. O mandatário disse na segunda-feira que o atual presidente da companhia tinha "zero compromisso" com o País.
As mudanças na Petrobras e as críticas a sua política de preços feitas por Bolsonaro ocorrem após quatro reajustes de preços neste ano. A categoria de caminhoneiros, uma das bases de apoio do presidente, pressiona o governo por conta da alta no custo do óleo diesel.
Em resposta, além da indicação para a troca na presidência da empresa, Bolsonaro também anunciou a isenção de impostos federais sobre o diesel por dois meses a partir de março.

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