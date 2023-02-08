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Combustível

Petrobras reduz preço do diesel nas refinarias em 8,9%

Produto passará a ser vendido pela estatal nesta quarta por R$ 4,10 por litro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2023 às 15:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 15:00

RIO DE JANEIRO, RJ - A Petrobras reduzirá em 8,9% o preço do diesel vendido por suas refinarias a partir desta quarta-feira (8). Segundo a estatal, o preço médio do produto cairá de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro. Não haverá mudança no preço da gasolina.
O corte era esperado pelo mercado, já que a empresa vinha operando com preços bem mais altos do que as cotações internacionais do produto, que recuam diante da fraca demanda e dos elevados estoques europeus.
Petrobras reduz preços de venda de diesel para as distribuidoras
Petrobras reduz preços de venda de diesel para as distribuidoras Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A estatal diz que a redução "tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos".
Considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel no produto vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. É uma diferença de R$ 0,35 por litro em relação ao valor vigente.
Na semana passada, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o diesel S-10 foi vendido pelos postos brasileiros pelo preço médio de R$ 6,39 por litro, R$ 0,01 acima do praticado na semana anterior. O combustível vinha em queda havia três semanas.
A Petrobras não mexia no preço do produto em suas refinarias desde o início de dezembro, quando promoveu corte de 8,2%.
Já o preço da gasolina foi elevado em 7,4% há duas semanas, acompanhando a elevação da cotação internacional do produto. Com os primeiros repasses, o produto ficou 3% mais caro nos postos na semana passada, quando teve o preço médio de R$ 5,12 por litro.
Também neste caso, o preço médio cobrado pelas refinarias brasileiras está hoje superior à paridade de importação, conceito que simula quanto custaria para importar o produto. Segundo a Abicom, a diferença é de 6%, ou R$ 0,18 por litro.

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