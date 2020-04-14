Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras reduz preço da gasolina em 8% a partir desta quarta
Impacto positivo

Petrobras reduz preço da gasolina em 8% a partir desta quarta

É o 10º corte do combustível no ano, o que fez valor de venda do produto reduzir em 50% nas refinarias desde janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 15:20

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 15:20

Preço da gasolina a R$3,89 em um posto do bairro Bento Ferreira
Preço da gasolina a R$3,89 em um posto do bairro Bento Ferreira Crédito: Carlos Alberto Silva
RIO DE JANEIRO - Pela décima vez em 2020, a Petrobras reduzirá nesta quarta-feira (15) o preço da gasolina em suas refinarias. O movimento acompanha a queda das cotações internacionais do produto em meio às medidas de isolamento para enfrentar o coronavírus em vários países. O preço do diesel também será cortado.
Segundo a estatal, o preço da gasolina cairá 8%. Em 2020, a queda acumulada já chega a quase 50%. Isto é, o preço da gasolina nas refinarias da estatal custará nesta quarta quase a metade do valor vigente no início do ano. Nas bombas, o produto acumula queda de 8%.

Veja Também

Petrobras reduz produção e pode demitir ou cortar salário de 2 mil no ES

O repasse dos reajustes ao consumidor depende de políticas comerciais de distribuidoras e postos, além de decisões dos governadores sobre os impostos estaduais, que variam de acordo com o preço na bomba. De acordo com a estatal, o valor cobrado pelas refinarias representa 19% do preço final da gasolina.
O corte no preço do diesel será de 6%. É a nona redução de preços promovida pela Petrobras em 2020. Somando todos os ajustes o valor de venda do produto pelas refinarias da estatal está 35% mais barato do que no final de 2019.
O repasse ao consumidor, que vinha lento antes das medidas de isolamento, se acelerou nas últimas semanas. Com gasolina mais barata, usar etanol hoje só é vantajoso em três estados: São Paulo, Goiás e Mato Grosso -a conta considera que etanol só é eficiente se custar até 70% do preço da gasolina."

Veja Também

Três capixabas estão entre os infectados por coronavírus em plataforma no ES

Na média nacional, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o preço do etanol equivalia a 68% do da gasolina na semana passada. Mas o valor é influenciado por São Paulo, maior mercado do país. Em 23 estados e no Distrito Federal, a relação é superior a 70%.
Com menor competitividade e queda nas vendas pelas medidas de isolamento, o setor de etanol pede socorro ao governo, que estuda reduzir impostos e oferecer linhas de crédito para ajudar usinas de cana-de-açúcar. As medidas estão sendo discutidas nos ministérios da Agricultura e Economia.
Por outro lado, o Ministério de Minas e Energia reabriu debate sobre elevar a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) cobrada sobre a gasolina. Além de ajudar o setor de etanol, a medida pode criar um colchão tributário para absorver aumentos de preços em tempos de petróleo caro.
A queda abrupta dos preços dos combustíveis ocorre em um momento de forte baixa nas vendas também. Em evento pela internet no início do mês, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, falou que a demanda por gasolina caiu 60% após o início das medidas de isolamento.
O mercado de diesel recuou menos, segundo distribuidoras, já que o transporte da safra agrícola e de cargas essenciais, como alimentos, permanece ativo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados