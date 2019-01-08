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R$ 1,43

Petrobras reduz preço da gasolina em 1,38% nas refinarias

Essa é a terceira queda consecutiva do preço do combustível

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 17:00

Publicado em 

08 jan 2019 às 17:00
Placa de combustíveis em posto na Reta da Penha Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras anunciou nesta terça-feira (8) uma redução de 1,38% no preço da gasolina vendida em suas refinarias. O litro do combustível passará a ser comercializado a R$ 1,4337 a partir desta quarta-feira (9), dois centavos a menos do que o preço praticado hoje (R$ 1,4537).
Essa é a terceira queda consecutiva do preço do combustível, que começou o ano sendo vendido a R$ 1,5087 por litro. Desde o dia 1º, a gasolina acumula queda de 4,97% no preço nas refinarias da estatal.
O preço do diesel foi mantido em R$ 1,8545, o mesmo valor desde 1º de janeiro.

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