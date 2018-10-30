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R$ 1,8623

Petrobras reduz em 6,2% preço da gasolina nas refinarias

No mês, combustível teve queda de preço acumulada de 15,96%

Publicado em 

30 out 2018 às 13:45

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 13:45

Litro do combustível passa a ser negociado a R$ 1,8623 nas refinarias da Petrobras a partir de amanhã Crédito: (Windows)
A Petrobras anunciou nesta terça-feira (30), no Rio de Janeiro, a redução de 6,2% no preço da gasolina.
O litro do combustível passará a ser negociado a R$ 1,8623 nas refinarias da estatal a partir desta quarta-feira (31), 12 centavos a menos do que o preço atual.
No mês, a gasolina teve uma queda de preço acumulada de 15,96%, já que, em 30 de setembro, o litro do combustível era negociado a R$ 2,2159, ou seja, 35 centavos a mais do que o preço que será aplicado a partir de amanhã.
Hoje o óleo diesel já sofreu uma redução de preço de 10,07% e passou a ser vendido a R$ 2,1228 por litro.

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