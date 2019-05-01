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Petrobrás

Petrobrás perdeu mais de US$ 116 milhões com concessões de gás

Prejuízo foi acumulado nos últimos 15 anos pela estatal

Publicado em 

30 abr 2019 às 22:13

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 22:13

Petrobrás Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobrás acumula perda de mais de US$ 116 milhões em 15 anos com concessões de gás natural no Uruguai, afirmou a empresa, por meio de sua assessoria de imprensa, ao ser questionada sobre a greve de fome de funcionários uruguaios, que acusam a empresa de cumprir precariamente o serviço de distribuição de gás no país.
A estatal brasileira é acionista de duas concessionárias no setor - a MontevideoGas e a Conecta. Atualmente, negocia com o governo local uma "recomposição da equação econômico financeira das concessões de gás natural", segundo sua assessoria.
A situação financeira das duas empresas das quais a Petrobrás é sócia é deficitária, disse a petroleira. "A Petrobrás aportou mais de US$ 112 milhões para as concessões nos últimos 15 anos e acumulou perdas de mais de US$ 116 milhões. A valorização dos aportes milionários da Petrobras para o mercado de distribuição de gás natural no Uruguai é imperativa e urgente", acrescentou.
Para a Conecta, a estatal "aguarda uma renegociação rápida e eficaz". No caso da MontevideoGas, a expectativa é que uma arbitragem com o Estado seja concluída em alguns meses. "Enquanto isso, a Petrobrás continuará administrando a distribuição de gás natural no Uruguai, de acordo com a lei e com os contratos, em linha com as diretrizes da sede no Brasil", informou.
Em comunicado oficial, a petroleira destaca que "está determinada a não continuar acumulando prejuízos" e fala em "um contexto de crescente hostilidade" contra ela no país, durante o atual período de renegociação de contrato com o governo uruguaio. A estatal critica sindicatos de trabalhadores que teriam ameaçado tomar o controle das concessionárias.
 

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