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Combustível

Petrobras passa a divulgar preços da gasolina e diesel por metro cúbico

A medida faz parte da estratégia do órgão regulador de dar transparência ao mercado

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 23:11

Publicado em 

07 ago 2019 às 23:11
Petrobras passa a divulgar preços da gasolina e diesel por metro cúbico Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras alterou a divulgação dos preços da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias em seu site. Em vez do litro, unidade de medida adotada até então, a empresa passou a adotar o metro cúbico. Além disso, passou a informar as diferenças de preço por modal de entrega.
> Petrobras aprova revisão da política de preços do botijão de gás
No site, a Petrobras informa também que a publicação atende resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A agência exige, agora, que os agentes de mercado informem os preços dos seus produtos. A medida faz parte da estratégia do órgão regulador de dar transparência ao mercado.
> Mais investimentos e aumento da produção de petróleo e gás no ES
Os preços divulgados pela Petrobras valem para a modalidade de pagamento à vista, e neles não estão incluídos os tributos.

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