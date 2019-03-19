Petrobras indica diretora financeira e muda comando da BR Distribuidora

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Agência

Petrobras, Roberto Castello Branco, indicou Andrea Marques de Almeida para a diretoria executiva financeira e de relações com investidores da empresa, enquanto o atual chefe da área, Rafael Grisolia, foi apontado para assumir o comando da subsidiária BR Distribuidora, segundo comunicado na noite de segunda-feira (18). O presidente da, Roberto Castello Branco, indicou Andrea Marques de Almeida para a diretoria executiva financeira e de relações com investidores da empresa, enquanto o atual chefe da área, Rafael Grisolia, foi apontado para assumir o comando da subsidiária BR Distribuidora, segundo comunicado na noite de segunda-feira (18).

A indicada para a diretoria financeira é atualmente gerente executiva de Tesouraria Global na mineradora Vale, onde foi também CFO da Vale Canada em Toronto de 2015 a 2018 e ocupou outros cargos.

Almeida, que é engenheira de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem MBA em finanças e gestão, terá sua indicação agora submetida aos procedimentos internos de governança corporativa da Petrobrás, que incluem deliberação pelo Conselho de Administração da empresa.

Rafael Grisolia seguirá na função de diretor executivo financeiro até a posse da sucessora, segundo a Petrobras.