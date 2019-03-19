Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras indica diretora financeira e muda comando da BR Distribuidora
Novidades

Petrobras indica diretora financeira e muda comando da BR Distribuidora

Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, indicou Andrea Marques de Almeida para a diretoria executiva financeira e Rafael Grisolia para assumir subsidiária

Publicado em 19 de Março de 2019 às 15:23

Publicado em 

19 mar 2019 às 15:23
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Agência
O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, indicou Andrea Marques de Almeida para a diretoria executiva financeira e de relações com investidores da empresa, enquanto o atual chefe da área, Rafael Grisolia, foi apontado para assumir o comando da subsidiária BR Distribuidora, segundo comunicado na noite de segunda-feira (18).
A indicada para a diretoria financeira é atualmente gerente executiva de Tesouraria Global na mineradora Vale, onde foi também CFO da Vale Canada em Toronto de 2015 a 2018 e ocupou outros cargos.
Almeida, que é engenheira de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem MBA em finanças e gestão, terá sua indicação agora submetida aos procedimentos internos de governança corporativa da Petrobrás, que incluem deliberação pelo Conselho de Administração da empresa.
Rafael Grisolia seguirá na função de diretor executivo financeiro até a posse da sucessora, segundo a Petrobras.
Já o atual presidente da unidade de distribuição de combustíveis da petroleira, Ivan de Sá, deixará a BR e retomará carreira na Petrobras, “onde atuou durante 30 anos, ocupando diversas funções executivas”, segundo a companhia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados