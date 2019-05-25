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Preço do combustível

Petrobras: gasolina vai ficar, em média, R$ 0,0907/litro mais barata

A partir deste sábado (25) o preço do combustível ficará mais barato

Publicado em 

25 mai 2019 às 00:03

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 00:03

Petrobrás anunciou que o preço do combustível ficará mais barato a partir deste sábado (25) Crédito: Divulgação
A Petrobras revisou o preço da gasolina A de sua refinarias. O litro do combustível vai ficar, em média, R$ 0,0907 mais barato a partir deste sábado (25). Já o preço do óleo diesel foi mantido inalterado.
> Três empresas avaliam instalar pequena refinaria de petróleo no ES
Em seu site, a empresa divulgou que, em Paulínia (SP), onde funciona sua maior refinaria, a Replan, o litro sairá a R$ 2,0834. O valor em Duque de Caxias (RJ), município da Reduc, será de R$ 2,0639. A gasolina mais barata do País sairá de São Luís (MA), a R$ 1,8783 por litro; e a mais cara, de Brasília, onde custará R$ 2,1758.
> Petrobras mantém preço do gás de cozinha mais caro que o internacional

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