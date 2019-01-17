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R$ 1,499

Petrobras eleva em 2,5% preço médio da gasolina nas refinarias

Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 1,9484, conforme tabela disponível no site da empresa

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 21:02

Publicado em 

16 jan 2019 às 21:02
Carro sendo abastecido Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras anunciou alta de 2,5% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para quinta-feira (17) para R$ 1,499. Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 1,9484, conforme tabela disponível no site da empresa.
Em dezembro, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção complementar em que ela pode alterar a frequência dos reajustes diários do preço do diesel no mercado interno em momento de elevada volatilidade, podendo mantê-lo estável por curtos períodos de tempo de até sete dias, "conciliando seus interesses empresariais com as demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral".
Já o hedge da gasolina, que passou a ser adotado em setembro, permite a empresa manter os valores estáveis nas refinarias por até 15 dias.

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