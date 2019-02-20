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R$1,6337

Petrobras eleva em 2,3% preço da gasolina nas refinarias

A estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 2,0505, conforme tabela disponível no site da empresa

Publicado em 

19 fev 2019 às 21:10

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 21:10

A estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 2,0505 Crédito: Divulgação
A Petrobras anunciou alta de 2,3% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para esta quarta-feira (20), para R$ 1,6337. Além disso, a estatal manteve sem alteração o preço do diesel, em R$ 2,0505, conforme tabela disponível no site da empresa.
Em dezembro, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção complementar em que ela pode alterar a frequência dos reajustes diários do preço do diesel no mercado interno em momento de elevada volatilidade, podendo mantê-lo estável por curtos períodos de tempo de até sete dias, 'conciliando seus interesses empresariais com as demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral'. Já o hedge da gasolina, que passou a ser adotado em setembro, permite a empresa manter os valores estáveis nas refinarias por até 15 dias.
> Com gasolina cara, venda de etanol disparou em 2018

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