Petrobras elege novo diretor de Governança e Conformidade

O Conselho de Administração da Petrobras elegeu, nesta quarta-feira (28), Marcelo Barbosa de Castro Zenkner para o cargo de diretor executivo de Governança e Conformidade. Formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ocupa desde fevereiro de 2019 o cargo de consultor da presidência da estatal e é membro do Comitê de Medidas Disciplinares da Petrobras, órgão do Sistema de Integridade, ligado diretamente ao Conselho de Administração.