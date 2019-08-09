Petrobras diz que vai focar investimentos no Espírito Santo, Rio e SP

Plataforma P-57 da Petrobras, no Parque das Baleias, região que deve ganhar outra plataforma até 2022 Crédito: Agência Petrobras

Petrobras vai concentrar seus investimentos nos próximos anos em três Estados do Sudeste: Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A afirmação foi feita pelo presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, nesta sexta-feira (9), durante evento no Rio de Janeiro. vai concentrar seus investimentos nos próximos anos em três Estados do Sudeste:, Rio de Janeiro e São Paulo. A afirmação foi feita pelo presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, nesta sexta-feira (9), durante evento no Rio de Janeiro.

R$ 16 bilhões serão investidos no Espírito Santo nos próximos cinco anos. Até 2023, a estatal prevê investimentos da ordem de US$ 84,1 bilhões em todo país e, conforme o Gazeta Online já mostrou, desse totalnos próximos cinco anos.

instalação de um novo navio-plataforma na região do Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado, que já deve começar a produzir em 2022. No caso capixaba, a maior parte do investimento será nana região do Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado, que já deve começar a produzir em 2022.

são importantes para alavancar a indústria capixaba e terão reflexos em outras atividades produtivas, atraindo novas empresas para o Estado e criando novos empregos. Os novos investimentos da estatal, além da venda de campos maduros para outras empresas,e terão reflexos em outras atividades produtivas, atraindo novas empresas para o Estado e criando novos empregos.

Outros investimentos

Em sua fala, Castello Branco destacou os investimentos no Rio de Janeiro, que, segundo o executivo, serão de US$ 54 bilhões nos próximos cinco anos, com destaque para o pré-sal e Comperj, onde está sendo construída uma unidade de processamento de gás natural (UPGN) e a interligação a uma nova rede de gasoduto de escoamento de gás do pré-sal, a Rota 3. Esse projeto vai consumir US$ 4 bilhões. Além disso, outros US$ 20 bilhões serão investidos na Bacia de Campos.

"O Rio de Janeiro vai se beneficiar muito se utilizar bem a arrecadação com o petróleo. Em 2022 ou 2023, o Rio de Janeiro será o terceiro maior produtor de petróleo e gás das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos ou Canadá", disse Castello Branco.

Questionado sobre a venda da Gaspetro e a possibilidade de a sócia na empresa, a japonesa Mitsui, passar a dominar o mercado de distribuição de gás natural, o presidente da Petrobras disse que a tendência é vender os ativos de distribuição de gás em blocos, sem detalhar, porém como isso acontecerá.