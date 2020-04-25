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Economia

Petrobras confirma redução do preço do diesel em 10% a partir de segunda (27)

A queda do diesel e de outros derivados de petróleo acompanham a derrocada do preço do petróleo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 20:12

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 20:12

Abastecimento posto de gasolina
Abastecimento posto de gasolina Crédito: IADE-Michoko/Pixabay
A Petrobras confirmou informação neste sábado, 25, de que o preço do litro do óleo diesel automotivo - S10 e S500 - vai ficar em média 10% mais barato nas refinarias a partir da próxima segunda-feira.
Inicialmente, a informação havia partido da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a partir de comunicado feito pela estatal às suas clientes, as distribuidoras.
A queda do diesel e de outros derivados de petróleo acompanham a derrocada do preço do petróleo desde o início da pandemia do coronavírus, que afetou drasticamente a demanda global. No Brasil, a queda de consumo do diesel é da ordem de 22% desde o início da pandemia. O último ajuste do combustível havia sido na segunda-feira passada, 20, com queda de 4%.

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