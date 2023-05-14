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Diesel e gasolina

Petrobras confirma discussão sobre mudança em política de preço de combustíveis

Em comunicado, Petrobras afirmou ainda que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2023 às 17:31

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 17:31

Petrobras publicou um comunicado ao mercado na tarde deste domingo, 14, confirmando que está discutindo internamente alterações em suas políticas de preço para diesel e gasolina, que serão analisadas pela diretoria executiva no início da semana e que poderão resultar em uma nova estratégia comercial para definição de preços desses combustíveis.
No comunicado, a Petrobras afirmou ainda que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis.
Com a alta nos preços dos combustíveis, se tornou fundamental investir em um carro econômico
Mudança na política da Petrobras pode reduzir preços Crédito: Freepik/Prostooleh

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Na última sexta-feira, 12, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, já havia dito que a companhia iria reavaliar o preço dos combustíveis nesta semana e divulgar informações sobre a sua nova estratégia de preços.
Na ocasião, Prates declarou que: "o critério (dos preços) vai ser de estabilidade versus volatilidade. Não precisamos voltar ao tempo em que não houve nenhum reajuste, como em 2006 e 2007, mas também não precisamos voltar à maratona de 118 reajustes no ano em um único combustível, como em 2017, o que levou à greve dos caminhoneiros", disse, durante entrevista coletiva à imprensa.

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