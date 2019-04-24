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Aumento da gasolina

Petrobras aumenta em 2% o preço da gasolina nas refinarias

A estatal reafirmou que continua alinhada aos preços no mercado internacional

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 00:36

Publicado em 

24 abr 2019 às 00:36
Preço da gasolina aumentará Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Petrobras informou aos seus clientes na noite da segunda-feira (22), que aumentou a gasolina em R$ 0,0396 a partir desta terça-feira (23), um dia após ter alterado a forma de divulgação dos seus preços ao mercado e afirmado que "está comprometida com a transparência e repudia práticas monopolistas". A empresa mudou os valores de venda em seu site na manhã desta terça-feira (23).
De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo, o aumento é "para inglês ver", referindo-se à defasagem de mais de R$ 0,10 em relação à gasolina no mercado internacional. A estatal reafirmou que continua alinhada aos preços no mercado internacional.
"Aos poucos (a Petrobras) vai matando os "concorrentes" e estabelecendo o monopólio. A defasagem continua muito elevada", lamenta Araújo.
Procurada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a assessoria da estatal não soube informar se o aumento havia sido realizado.
Desde a segunda-feira, a Petrobras interrompeu uma série histórica dos preços da gasolina e do diesel vendidos em suas refinarias iniciada na gestão de Pedro Parente, e que diariamente informava o preço médio que seria praticado no País.
A empresa passou a divulgar o valor de venda dos dois combustíveis nos 37 pontos de venda que atua alegando que isso dará maior transparência aos seus preços.

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