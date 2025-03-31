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Queda de R$ 0,17 por litro

Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias

Redução equivale a 4,6%; medida acontece 59 dias após alta de 6,29%, ou R$ 0,22 por litro, no fim de janeiro

Publicado em 31 de Março de 2025 às 13:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2025 às 13:53
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta segunda-feira (31), uma redução de 4,6% no preço do diesel praticado nas refinarias da estatal. Segundo Magda, isso equivale a uma redução de R$ 0,17 por litro de diesel A.
Com isso, o preço médio do diesel A da Petrobras caiu de R$ 3,72 para R$ 3,55 por litro a partir desta segunda-feira.
Petrobras anunciou a seus clientes nesta quarta (18) reajustes no preço da gasolina e do diesel
Petrobras anunciou redução no preço do diesel Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Essa redução no preço do diesel vem 59 dias após uma alta de 6,29% (R$ 0,22 por litro), no fim de janeiro.
Magda indicou, ainda, que o preço do QAV também vai cair a partir da terça-feira, 1ª de abril, embora não tenha mencionado um porcentual.
Ela destacou que, reajustados pela inflação, os preços atuais dos combustíveis da Petrobras estão "bem abaixo" de 31 de dezembro de 2022, ao fim do governo Jair Bolsonaro.
Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias
A gasolina, disse, está 11,7% abaixo do patamar daquele período, o diesel está 19% abaixo e o QAV, 36,4% mais barato.

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