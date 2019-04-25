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Redução de custos

Petrobras anuncia Programa de Desligamento Voluntário

A expectativa é de retorno de R$ 4,1 bilhões até 2023, com a adesão de 4,3 mil empregados

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 09:45

Publicado em 

25 abr 2019 às 09:45
Crédito: Agência
A Petrobras vai priorizar os funcionários que estão próximos da aposentadoria em seu programa de demissão voluntária (PDV), aprovado pelo conselho de administração em reunião nesta quarta-feira, 24.
Como antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, no início do mês, o programa já tinha sido aprovado pela diretoria e aguardava apenas o aval do colegiado.
A expectativa é de retorno de R$ 4,1 bilhões até 2023, com a adesão de 4,3 mil empregados. O custo estimado é de R$ 1,1 bilhão.
"O programa tem por objetivo promover a renovação nos quadros da companhia quando for identificada essa necessidade. Seu regramento prevê também ações para retenção em processos chave, de modo a garantir a continuidade das operações e a máxima segurança na execução das atividades da companhia", informou a empresa em comunicado ao mercado.
A economia que a empresa vai alcançar com o programa dependerá do nível de adesão dos funcionários. Por enquanto, não foram informadas as condições e possíveis vantagens que serão oferecidas aos empregados. O PDV faz parte do programa de redução de custos da Petrobras, batizado de plano de resiliência, anunciado pela petroleira em março.
"O efeito nas demonstrações financeiras ocorrerá à medida em que as adesões se efetivarem", acrescentou a empresa.

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