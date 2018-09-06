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Estabilidade para 15 dias

Petrobras anuncia nova política de preços para gasolina

Valores do combustível podem ficar estáveis por até 15 dias

Publicado em 

06 set 2018 às 12:06

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 12:06

Abastecer dói cada vez mais no bolso no Brasil Crédito: Gasolina
A Petrobras anunciou na manhã desta quinta-feira mudança na sua política de preços para a gasolina. Com a mudança, a Petrobras afirma que poderá manter os preços estáveis por períodos curtos de até 15 dias.
A empresa informou que aprovou mecanismos de hedge (proteção) para dar flexibilidade adicional à gestão de política de preços da gasolina. Em comunicado, a companhia disse “ser importante implementar mecanismos que lhe permitam ter a opção de alterar a frequência dos reajustes diários da gasolina no mercado interno, podendo mantê-lo estável por curtos períodos de tempo, de até quinze dias, conciliando com seus interesses empresárias”.
O mecanismo poderá ser aplicado em momentos de volatilidade no mercado, de forma a dar resultado financeiro para a empresa com que seria obtido na atual prática de reajustes diários. A estatal soltou fato relevante na Comissão de Valores Mobiliários.
Petrobras anuncia nova política de preços para gasolina

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