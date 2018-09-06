Petrobras anuncia nova política de preços para gasolina

A empresa informou que aprovou mecanismos de hedge (proteção) para dar flexibilidade adicional à gestão de política de preços da. Em comunicado, a companhia disse “ser importante implementar mecanismos que lhe permitam ter a opção de alterar a frequência dos reajustes diários da gasolina no mercado interno, podendo mantê-lo estável por curtos períodos de tempo, de até quinze dias, conciliando com seus interesses empresárias”.