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EUA

Petrobras anuncia conclusão da venda da refinaria de Pasadena por US$ 467 milhões

O fechamento da transação ocorreu nesta quarta-feira, 1º de maio

Publicado em 

01 mai 2019 às 21:06

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 21:06

Refinaria Pasadena, no Texas, comprada pela Petrobras Crédito: Agência Petrobras
A Petrobras informa que finalizou, por meio de sua subsidiária Petrobras America Inc. (PAI), a venda de 100% de suas ações nas empresas que compõem o sistema de refino de Pasadena, nos Estados Unidos, para a empresa Chevron U.S.A. Inc. (Chevron).
O fechamento da transação ocorreu nesta quarta-feira, 1º de maio, com o pagamento pela Chevron para a PAI de US$ 467 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão), sendo US$ 350 milhões pelo valor das ações e US$ 117 milhões de capital de giro, que será ajustado posteriormente para refletir a posição da data do fechamento.
"Esta operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a geração de valor para os nossos acionistas", afirmou a estatal em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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