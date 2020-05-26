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Ajuste

Petrobras anuncia alta de 5% no preço da gasolina e de 7% no diesel

Reajuste é o quarto apenas no mês de maio feito pela petroleira. Alta é nas refinarias, mas deve atingir as bombas de combustíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 14:13

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 14:13

Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Preço dos combustíveis deve voltar a subir nos postos de gasolina Crédito: Vitor Jubini
Petrobras confirmou que vai subir o preço da gasolina em 5% a partir da quarta-feira, 27, e do diesel em 7%, diante de um cenário de alta para o preço do petróleo pela expectativa de avanços na descoberta de uma vacina para o novo coronavírus (Covid-19).
A empresa anunciou também aumento para o diesel marítimo, de 7,3%, e do diesel vendido para térmicas de 7,2%, para o S500, e de 7,5% para o S10, de menor impacto ambiental.
O petróleo tipo Brent, usado como parâmetro pela estatal, subia 2,08% para o contrato de agosto, cotado a US$ 36,87 o barril, depois de ter caído abaixo de US$ 20 o barril em meados de abril.

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